Барреда Борт выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал испанский гонщик Хоан Барреда Борт (Honda). Второй результат по итогам спецучастка достался Пабло Кинтанилье, третьим стал пилот MotoGP Данило Петруччи, вернувшийся в классификацию после схода со штрафом в 11 часов 31 минуту.



«Дакар-2022». Мотоциклы. Четвёртый СУ:



1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:06.06

2. Пабло Кинтанилья (Honda) + 4.37

3. Данило Петруччи (KTM) + 6.53

4. Руй Гонсалвеш (Sherco) +7.59

5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +8.56

6. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +9.55

7. Сэм Сандерленд (КТМ) +10.15

8. Маттиас Валькнер (KTM) +11.45

9. Рикки Брабек (Honda) +12.34

10. Штефан Свитко (Slovnaft) +13.03



«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 15:30.01

2. Маттиас Валькнер (KTM) +3.00

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +4.54

4. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.28

5. Пабло Кинтанилья (Honda) +11.13

6. Хоан Барреда Борт (Honda) +13.12

7. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +15.16

8. Дэниел Сандерс (KTM) +17.07

9. Штефан Свитко (Slovnaft) +20.42

10. Кевин Бенавидес (КТМ) +25.12.