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Барреда Борт выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Барреда Борт выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов
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Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал испанский гонщик Хоан Барреда Борт (Honda). Второй результат по итогам спецучастка достался Пабло Кинтанилье, третьим стал пилот MotoGP Данило Петруччи, вернувшийся в классификацию после схода со штрафом в 11 часов 31 минуту.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Четвёртый СУ:

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:06.06
2. Пабло Кинтанилья (Honda) + 4.37
3. Данило Петруччи (KTM) + 6.53
4. Руй Гонсалвеш (Sherco) +7.59
5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +8.56
6. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +9.55
7. Сэм Сандерленд (КТМ) +10.15
8. Маттиас Валькнер (KTM) +11.45
9. Рикки Брабек (Honda) +12.34
10. Штефан Свитко (Slovnaft) +13.03

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:

1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 15:30.01
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3.00
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +4.54
4. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.28
5. Пабло Кинтанилья (Honda) +11.13
6. Хоан Барреда Борт (Honda) +13.12
7. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +15.16
8. Дэниел Сандерс (KTM) +17.07
9. Штефан Свитко (Slovnaft) +20.42
10. Кевин Бенавидес (КТМ) +25.12.

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