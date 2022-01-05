Барреда Борт выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал испанский гонщик Хоан Барреда Борт (Honda). Второй результат по итогам спецучастка достался Пабло Кинтанилье, третьим стал пилот MotoGP Данило Петруччи, вернувшийся в классификацию после схода со штрафом в 11 часов 31 минуту.
«Дакар-2022». Мотоциклы. Четвёртый СУ:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:06.06
2. Пабло Кинтанилья (Honda) + 4.37
3. Данило Петруччи (KTM) + 6.53
4. Руй Гонсалвеш (Sherco) +7.59
5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +8.56
6. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +9.55
7. Сэм Сандерленд (КТМ) +10.15
8. Маттиас Валькнер (KTM) +11.45
9. Рикки Брабек (Honda) +12.34
10. Штефан Свитко (Slovnaft) +13.03
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 15:30.01
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3.00
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +4.54
4. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.28
5. Пабло Кинтанилья (Honda) +11.13
6. Хоан Барреда Борт (Honda) +13.12
7. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +15.16
8. Дэниел Сандерс (KTM) +17.07
9. Штефан Свитко (Slovnaft) +20.42
10. Кевин Бенавидес (КТМ) +25.12.
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