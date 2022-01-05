Лебедев потерял шансы на борьбу за подиум на «Дакаре» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второй результат по итогам этапа у Гийома де Мевиуса, третьим стал Франсиско Лопес Контардо. Россиянин Павел Лебедев, который шёл до начала этапа на третьем месте в общем зачёте, финишировал лишь 33-м, проиграв лидеру больше трёх часов.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Четвёртый СУ:



1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 4:25.13

2. Гийом де Мевиус (OT3) — 07.50

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +15.26

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +17.26

5. Себастьян Эриксон (Can-Am) + 27.16

17. Сергей Гадасин (G-Force) +01:19:15

19. Андрей Новиков (G-Force) +01:22.52

33. Павел Лебедев (Can-Am) +03:33.45.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 4 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 16:08.33

2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +20.59

3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +1.06:49

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.02:34

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02.18.32

9. Павел Лебедев (Can-Am) +03:45.24.