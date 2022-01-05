Лебедев потерял шансы на борьбу за подиум на «Дакаре» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второй результат по итогам этапа у Гийома де Мевиуса, третьим стал Франсиско Лопес Контардо. Россиянин Павел Лебедев, который шёл до начала этапа на третьем месте в общем зачёте, финишировал лишь 33-м, проиграв лидеру больше трёх часов.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Четвёртый СУ:
1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 4:25.13
2. Гийом де Мевиус (OT3) — 07.50
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +15.26
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +17.26
5. Себастьян Эриксон (Can-Am) + 27.16
17. Сергей Гадасин (G-Force) +01:19:15
19. Андрей Новиков (G-Force) +01:22.52
33. Павел Лебедев (Can-Am) +03:33.45.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 4 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 16:08.33
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +20.59
3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +1.06:49
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.02:34
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02.18.32
9. Павел Лебедев (Can-Am) +03:45.24.
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