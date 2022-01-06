Жиру вышел в лидеры «Дакара»-2022 в зачёте квадроциклов, Максимов опустился на 4-е место

Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время по итогам спецучастка показал французский гонщик Александр Жиру. Второе время по итогам спецучастка досталось поляку Камилю Вишневскому, третьим стал Пабло Копетти. Россиянин Александр Максимов по итогам спецучастка показал шестой результат.



В общем зачёте «Дакара» на первое место вышел Александр Жиру, Александр Максимов занимает четвёртую позицию в овералле.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Пятый СУ



1. Александр Жиру («Ямаха») — 4:28.33

2. Камиль Вишневский («Ямаха») +30.21

3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +41.00

4. Зденек Тума («Ямаха») +42.28

5. Мануэль Андухар («Ямаха») +43.51

6. Александр Максимов («Ямаха») +51.57.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ



1. Александр Жиру («Ямаха») — 23:51.48

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +27.40

3. Мануэль Андухар («Ямаха») +58.39

4. Александр Максимов («Ямаха») +1.06.32

5. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.45.52.