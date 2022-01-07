Дэниел Сандерс стал победителем шестого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал Дэниел Сандерс (KTM). Второе место у Сэма Сандерленда (KTM), третьм стал Маттиас Валькнер (тоже KTM). Напомним, заезд был остановлен организаторами на отметке в 101 км из-за резкого ухудшения состояния трассы.
Дакар-2022». Мотоциклы. Шестой СУ:
1.Дэниел Сандерс (KTM) — 51.43
2. Сэм Сандерленд (KTM) +02.26
3. Маттиас Валькнер (KTM) +02.36
4. Пабло Кинтанилья (Honda) +03.15
5. Рики Брабек (Honda) +03.19
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 6 СУ:
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 19:55.59
2. Маттиас Валькнер (KTM) +02.39
3. Дэниел Сандерс (KTM) +05.35
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +07.43
5. Пабло Кинтанилья (Honda) +17.44
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