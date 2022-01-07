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Власти Франции могут отменить «Дакар» из-за угрозы терроризма

Власти Франции могут отменить «Дакар» из-за угрозы терроризма
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Франция рассматривает возможность отмены ралли «Дакар» после взрыва в Саудовской Аравии, в результате которого пострадал французский пилот. Прокуратура страны рассматривает инцидент как предполагаемый теракт.

Взрыв произошёл в Джидде ещё до старта ралли-марафона. Пострадал Филипп Бутрон. Гонщику потребовалась операция.

«Мы рассматриваем вариант, при котором, быть может, лучше отказаться от этого спортивного мероприятия. Вопрос пока остаётся открытым. Возможно, имела место террористическая атака против «Дакара», — приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана France24.

Ранее пилот Тьерри Ришар, который также находился в машине во время инцидента, сообщил агентству AFP, что взрыв был намеренным.

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