Власти Франции могут отменить «Дакар» из-за угрозы терроризма

Франция рассматривает возможность отмены ралли «Дакар» после взрыва в Саудовской Аравии, в результате которого пострадал французский пилот. Прокуратура страны рассматривает инцидент как предполагаемый теракт.

Взрыв произошёл в Джидде ещё до старта ралли-марафона. Пострадал Филипп Бутрон. Гонщику потребовалась операция.



«Мы рассматриваем вариант, при котором, быть может, лучше отказаться от этого спортивного мероприятия. Вопрос пока остаётся открытым. Возможно, имела место террористическая атака против «Дакара», — приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана France24.



Ранее пилот Тьерри Ришар, который также находился в машине во время инцидента, сообщил агентству AFP, что взрыв был намеренным.