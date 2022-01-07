Появились новые детали по приходу «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

Бренды «Ауди» и «Порше» практически завершили сделки по приходу в Формулу-1 в 2026 году, сообщает Car Magazine. По информации источника, «Ауди» всё же объединится с подразделением «Макларена» и возьмёт на себя автомобильное подразделение фирмы в Уокинге.



Что касается «Порше», как сообщается, они практически достигли соглашения с командой «Ред Булл». Кроме того, у обоих брендов есть и запасной план на случай, если переговоры закончатся неудачей — «Ауди» может начать сотрудничать с «Уильямсом», а «Порше» — с «Альфа Таури» или «Хаасом».



Также сообщается, что «Ауди» и «Порше» будут работать над своими проектами совместно, что подразумевает потенциальное сотрудничество «Макларена» и «Ред Булл» в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом» в грядущей эре экологически чистого топлива.