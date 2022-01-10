Зак Браун: Андреас Зайдль — лучший босс команды в Формуле-1, мы с ним дополняем друг друга

Руководитель «Макларена» Зак Браун подвёл итоги сезона-2021 в Формуле-1.

«Я должен сказать, что нам удалось достичь хорошихрезультатов во многом благодаря Андреасу Зайдлю. Он снял много давления с моих плеч и переложил его на свои плечи. Он проделал выдающуюся работу. Я считаю его лучшим боссом команды в Формуле-1.

Он руководит гоночной бригадой – это его шоу, и мы с Андреасом прекрасно сотрудничаем, дополняя друг друга. Есть вещи, которые я вношу в команду, и вещи, которые вносит он, но они не пересекаются.

Все должности в команде распределены правильно, все специалисты преданы своему делу, большинство из них давно работает в команде. Они очень преданы своему делу и полностью посвящают себя команде. Это касается всех, и я очень доволен этими людьми.

Мы достигли всех целей, которые поставили перед собой в начале сезона, чтобы приблизиться к вершине. Оглядываясь на этот год я оцениваю его как очень успешный. Но нам нужно продолжать развиваться, чтобы надеяться, что через пару лет мы сможем побороться за титул», — приводит слова Брауна Motorsport-Magazine.