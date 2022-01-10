Сергей Карякин объявил о том, что его экипаж окончательно завершил участие на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, что его экипаж всё-таки не сможет продолжить участие на «Дакаре»-2022. Напомним, Карякин, выступающий в зачёте серийных мотовездеходов, попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли, когда ему навстречу выехал другой участник.

«Ребята всю ночь пытались поставить нашу машину на колёса для того, чтобы выйти на старт хоть как-нибудь. Без переднего привода, криво, косо, но чтобы проехать хотя бы спецучасток. Но удар был такой силы, что загнул нижнюю часть рамы до самого низа. Могу сказать, что уж лучше так, чем лежать в больнице и не чувствовать ног.

Ребята пытались вытянуть раму, растягивая машину между двумя грузовиками. В какой-то момент крепления на раме просто перестали выдерживать, и это стало техническим ограничением. Вся машина спроектирована так, что передняя клетка крепления подвески имеет наибольшую жёсткость в этой машине. Больше привязаться к чему-либо, не имея стапеля, невозможно», — сказал Карякин в своём «инстаграме».

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте команды Сергея Карякина Snag Racing.