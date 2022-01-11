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Сотников рассказал, как пропустил на этапе Каргинова и Николаева

Сотников рассказал, как пропустил на этапе Каргинова и Николаева
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился своими впечатлениями от девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором россиянин показал второй результат. Сотников сохраняет лидерство в генеральной классификации гонки.

«Сегодня был достаточно быстрый каменистый спецучасток. В начале немного ошибся с курсом и пришлось сделать петлю, чтобы взять скрытую контрольную точку. В этот момент нас объехал Андрей Каргинов. Позднее уступили дорогу и Эдику Николаеву. Ближе к середине увидели экипаж Каргинова, менявшего колесо. Дорога была очень пыльной, в руслах приходилось тяжело. Плюс камни, которые сложно было увидеть в таких условиях», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

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