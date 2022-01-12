ФИА опубликовала новую схему администрации. Майкла Маси в ней нет

В ФИА произошло сразу несколько изменений, связанных с администрацией организации, сообщает Motosport Italia.
Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси (спортивные вопросы) и Николас Томбасис (технические вопросы) отсутствуют в новой схеме администрации. Их места теперь занимает Питер Байер, который также сохранил пост генерального секратаря по автоспорту.
Примечательно, что ранее «Мерседес» прекратил разбирательства после Гран-при Абу-Даби, потребовав уволить Маси и Томбасиса.
Напомним, 17 декабря в ФИА сменился президент. Место Жана Тодта занял Мохаммед бен Сулайем. После ухода с нынешнего поста президента ФИА Тодт может вернуться в команду «Феррари», которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами «Королевских гонок».
- 12 января 2022
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:20
-
10:48
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
00:26
-
00:23
- 11 января 2022
-
23:10
-
22:35
-
22:00
-
21:28
-
21:11
-
20:04
-
18:38
-
17:34
-
16:19
-
15:54
-
15:15