ФИА опубликовала новую схему администрации. Майкла Маси в ней нет

В ФИА произошло сразу несколько изменений, связанных с администрацией организации, сообщает Motosport Italia.

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси (спортивные вопросы) и Николас Томбасис (технические вопросы) отсутствуют в новой схеме администрации. Их места теперь занимает Питер Байер, который также сохранил пост генерального секратаря по автоспорту.

Примечательно, что ранее «Мерседес» прекратил разбирательства после Гран-при Абу-Даби, потребовав уволить Маси и Томбасиса.

Напомним, 17 декабря в ФИА сменился президент. Место Жана Тодта занял Мохаммед бен Сулайем. После ухода с нынешнего поста президента ФИА Тодт может вернуться в команду «Феррари», которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами «Королевских гонок».