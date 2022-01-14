Феттель назван потенциальной заменой Хэмилтона в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Germany Ральф Шумахер выразил мнение, что его соотечественник, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, может прийти в «Мерседес» в случае ухода из немецкой команды семикратного чемпиона «Королевских гонок», британца Льюиса Хэмилтона. Хэмилтон пока не определился, будет ли продолжать выступать в Формуле-1.



«У него богатый опыт, к тому же он показывает отменную скорость, и, прежде всего, знает автомобиль «Мерседес». Думаю, что концепции у обеих команд схожи. Кроме того, смена персонала в «Астон Мартин» может оказаться не идеальной для Себастьяна. Мне кажется, что Отмар Шафнауэр и Себастьян отлично ладили друг с другом», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Germany.

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