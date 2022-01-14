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У Васильева сломалась КПП за 50 км до финиша «Дакара». Его спасли литовец и Каргинов

У Васильева сломалась КПП за 50 км до финиша «Дакара». Его спасли литовец и Каргинов
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Олег Уперенко, штурман Владимира Васильева, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся российский экипаж на финальном этапе «Дакара».

«Мы почти около подиума, но у нас сегодня случилась ситуация. За 50 километров до финиша у нас случилась ситуация с коробкой передач, мы остановились и просто стояли и ждали, кто отзовётся дотянуть нас на тросе. Наш товарищ, боевой друг Антанас Юкневичюс сжалился, притормозил и нас уволок за 50 км до финиша.

Так мы и финишировали и уступили седьмую позицию, но остались десятыми. На последнем лиазоне наша дружественная российская команда, самые быстрые грузовики на свете — Андрей Каргинов и его экипаж, нас дотащили до подиума. Так мы и будем проходить на подиум — «КАМАЗ», к нему верёвка, а за ним «БМВ» на верёвке. Такая история», — рассказал Уперенко в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» ралли-марафона «Дакар».

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