Фернандо Алонсо рассказал о своём состоянии после операции

B феврале 2021 года гонщик Фернандо Алонсо попал в страшную аварию на велосипеде, которая потребовала госпитализации и хирургического вмешательства. Теперь, почти год спустя, испанец рассказал, что в настоящее время он восстанавливается после очередного пребывания в больнице.

Алонсо перенёс последнюю операцию по удалению титановых пластин, установленных на его челюсти после дорожной аварии во время езды на велосипеде в феврале прошлого года.

«На прошлой неделе мне сделали операцию, и я некоторое время находился в больнице. Сейчас я восстанавливаюсь после операции. После этого мы должны подойти к зимним тестам с хорошей программой, как в физическом плане, так и в плане машины», — приводит слова Алонсо Grandprix247.