Хорнер рассказал о том, на каком этапе производства находится новый болид «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как идут дела у команды, работающей над разработкой и производством нового болида к сезону-2022.

«Сейчас то время года, когда всё немного затянуто, много долгих часов и работы на износ



Над новым болидом ведётся напряжённая работа, и мы уже достигли множества целей.



Команда работает невероятно усердно, и всё действительно складывается удачно. На следующей неделе начнётся сборка болида, так что это здорово!

Что касается тестов, то мы проведем обычные шейкдауны, прежде чем отправиться в Барселону и Бахрейн. С новой машиной это займёт не так много времени — три дня на одного гонщика. Но это, безусловно, сделает первую часть сезона более интересной для болельщиков и зрителей», — приводит слова Хорнера RacingNews365.