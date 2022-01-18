Хорнер рассказал о том, на каком этапе производства находится новый болид «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как идут дела у команды, работающей над разработкой и производством нового болида к сезону-2022.
«Сейчас то время года, когда всё немного затянуто, много долгих часов и работы на износ
Над новым болидом ведётся напряжённая работа, и мы уже достигли множества целей.
Команда работает невероятно усердно, и всё действительно складывается удачно. На следующей неделе начнётся сборка болида, так что это здорово!
Что касается тестов, то мы проведем обычные шейкдауны, прежде чем отправиться в Барселону и Бахрейн. С новой машиной это займёт не так много времени — три дня на одного гонщика. Но это, безусловно, сделает первую часть сезона более интересной для болельщиков и зрителей», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
- 18 января 2022
-
15:58
-
14:40
-
13:47
-
12:35
-
11:57
-
11:09
-
09:41
-
00:56
- 17 января 2022
-
23:52
-
23:05
-
21:46
-
20:52
-
19:23
-
19:03
-
18:04
-
16:44
-
16:17
-
14:59
-
13:58
-
13:49
-
13:13
-
12:03
-
10:54
-
09:45
- 16 января 2022
-
23:24
-
22:39
-
21:52
-
20:47
-
19:19
-
18:02
-
17:02
-
15:56
-
15:52
-
14:44
-
13:49