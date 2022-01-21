Франц Тост рассчитывает на прогресс Юки Цуноды в 2022 году

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о пилотах команды — Пьере Гасли и Юки Цуноде.



«Всё дело в опыте. В прошлом сезоне Пьер Гасли заработал 110 очков, а Юки — 32. Ещё в начале сезона было очевидно, что будет такая разница, но это та цена, которую ты платишь, приглашая в команду дебютанта. Прошлый сезон для него превратился в процесс обучения, но, думаю, плоды проделанной работы в «Альфа Таури» и «Ред Булл» будут видны в этом сезоне. Получив драгоценный опыт, Цунода начнёт зарабатывать больше очков, но нам пришлось пойти на определённые жертвы в 2021 году.



Я доволен выступлениями Пьера. Он прибавил, это невероятно. Он продолжает учиться. Я надеюсь, что в новом сезоне мы предоставим в его распоряжение конкурентоспособный болид, который позволит ему бороться за места в топ-6», — приводит слова Тоста RacingNews365.