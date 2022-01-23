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Боттас: если бы я не был таким командным игроком, в «Мерседесе» было бы больше напряжения

Боттас: если бы я не был таким командным игроком, в «Мерседесе» было бы больше напряжения
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Финский пилот Валттери Ботттас высказался по поводу времени, когда он выступал за «Мерседес».

«Я знаю, что если бы я не был таким командным игроком, в команде было бы больше напряжения.

Это означало бы меньшее сотрудничество между мной и Льюисом. Это означало бы в долгосрочной перспективе не такое хорошее выступление команды. Потому что, если есть гармония, если мы можем работать вместе, тогда мы играем на долгосрочную перспективу, на интересы команды. Мы можем вместе развивать машину и открыто обсуждать вещи. Всегда буду стараться думать об этом.

К тому же всегда имел место и другой фактор – то, что у меня всегда был однолетний контракт с «Мерседесом». И вопрос в том, что случится дальше, если ты начнёшь что-то менять? Не знал, что случится, если я начну не слушать команду, не выполнять её приказы», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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