Райкконен: в Формуле-1 очень много фальшивых вещей, хорошо быть на свободе

Финский пилот Кими Райкконен, покинувший Формулу-1 в конце сезона-2021, рассказал, что он рад больше не участвовать в гонках.

«Очень многие вещи в Формуле-1 не имеют смысла – по крайней мере, мне так кажется. Все об этом знают, но никто не говорит вслух. Многие вещи здесь такие фальшивые. Хорошо быть на свободе. Психологически очень хорошо на некоторое время избавиться от всего этого дерьма.

Чем больше денег вы вкладываете, тем больше политики. Вообще, в любой стране есть игры, о которых люди никогда не знают, пока не окажутся внутри всего этого.

Я знаю о многих вещах, которые происходят, но я не вмешиваюсь. Если ты ввязываешься в это каждый день, не думаю, что это хорошо отразится на твоём здоровье», — приводит слова Райкконена Motorsport.