В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как развивается проект капотного грузовика для «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал последние новости о работе гоночного коллектива над второй версией капотного грузовика



«Идёт постройка капотной версии. Руководством принято решение, что её будет тестировать экипаж Айрата Мардеева. Капотная версия нужна для сравнения, для испытаний. Да, мы как заводская команда ориентируемся на конвейер, где выпускаются бескапотные грузовики. И всё-таки капотный «КАМАЗ» — всё равно «КАМАЗ»: все проблемы с документами, с омологацией устранены, мы можем смело выступать на капотной машине с нашим логотипом. Но в приоритете остаются бескапотные машины, а капотник больше нужен для анализа и понимания, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Возможно, после такого сравнения мы сможем перенести какие-то преимущества на бескапотную версию.



В целом в планах есть, что у нас будут капотники на «Дакаре» — если поймём, что они нам необходимы. Об этом говорило руководство — про вероятную схему два капотных плюс два бескапотных. Но всё ещё может перевернуться — с учётом изменений в техническом регламенте «Дакара», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.