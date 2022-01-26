Даниэль Риккардо стал членом Ордена Австралии

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо был отмечен правительством Австралии за «значительные заслуги перед автоспортом в качестве спортсмена и посла, а также перед обществом». Пилот удостоен Ордена Австралии, учреждённого королевой Елизаветой II в 1975 году для признания достижений австралийских граждан.

«Просто счастлив выступать под флагом Австралии. Очень ценю признание. Можно забрать мальчика из Австралии, но забрать у него Австралию невозможно. В любом случае всем огромное спасибо!», — написал Риккардо в своём «инстаграме».

Стоит отметить, что Даниэль Риккардо — не первый гонщик Формулы-1, удостоенный Ордена Австралии. Ранее эту награду получили трёхкратный чемпион мира Джек Брэбэм и Марк Уэббер.