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Даниэль Риккардо стал членом Ордена Австралии

Даниэль Риккардо стал членом Ордена Австралии
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо был отмечен правительством Австралии за «значительные заслуги перед автоспортом в качестве спортсмена и посла, а также перед обществом». Пилот удостоен Ордена Австралии, учреждённого королевой Елизаветой II в 1975 году для признания достижений австралийских граждан.

«Просто счастлив выступать под флагом Австралии. Очень ценю признание. Можно забрать мальчика из Австралии, но забрать у него Австралию невозможно. В любом случае всем огромное спасибо!», — написал Риккардо в своём «инстаграме».

Стоит отметить, что Даниэль Риккардо — не первый гонщик Формулы-1, удостоенный Ордена Австралии. Ранее эту награду получили трёхкратный чемпион мира Джек Брэбэм и Марк Уэббер.

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