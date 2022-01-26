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«Макларен» впервые завёл новый болид к сезону-2022

«Макларен» впервые завёл новый болид к сезону-2022
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Мотор нового болида команды «Макларен» впервые был заведён во время тестов. Напомним, сам болид будет представлен 11 февраля 2022 года в технологическом центре «Макларена» в сотрудничестве с телеканалом Sky Sports.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте команды «Макларен».

Новый болид команды получит индекс MCL36.

В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очка.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

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