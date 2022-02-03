В «Макларене» намекнули на новую ливрею в сезоне-2022. Видео

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала в своём «твиттере» тизер нового болида команды с намёком на цвета ливреи, которая будет использоваться в сезоне-2022. Помимо традиционных цветов папайи, на ролике можно заметить чёрный и серый цвета, которые использовались командой на протяжении долгого времени на рубеже XX и XXI веков, а также голубой цвет, используемый командой в 60-х годах, а также на специальной ливрее на Гран-при Монако 2021 года.



Напомним, новый болид команды получит индекс MCL36.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо.



Презентация новой машины «Макларена» состоится 11 февраля 2022 года.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;

9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.