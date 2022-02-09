В Хоккенхайме рассказали о причинах, по которым они не могут принять гонку Формулы-1

Исполнительный директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске признался, что возвращение Формулы-1 на этот немецкий автодром в современных реалиях невозможно.



«То, что мы заинтересованы в возвращении Формулы-1 — не новость. Но понятны и причины, по которым мы не можем позволить себе проведение Гран-при. Пока этапы проходят в странах, которые готовы платить больше денег, чем зарабатывают на проведении гонки, нам сложно принимать в этом участие. Финансирование не должно перекладываться на владельцев трасс. У нас такой возможности нет», — цитирует Теске Blick.



Последний Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг» состоялся в 2019 году. Тогда спонсором этапа выступил «Мерседес».

В двух предыдущих сезонах в календаре чемпионата был этап на «Нюрбургринге», однако в 2022 году гонки Формулы-1 на территории Германии не запланировано.