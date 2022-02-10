Феттель: это лишь второй год пятилетнего плана «Астон Мартин»

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.



«2021-й был непростым годом в плане результатов. Да, были и хорошие дни, «Астон Мартин» завоевал свой первый подиум в Ф-1, но мы все хотели достичь большего. Думаю, такие трудные моменты многому тебя учат. Я стал ближе к своей команде, мне здесь очень комфортно. Наши отношения после всего одного года вместе уже очень прочные.



Правила 2022 года — шанс сделать хороший прыжок вперёд. Но я уверен, что так думают все команды, и мы не можем их недооценивать. Скоро мы узнаем, насколько хороша наша машина. Я надеюсь, что у нас будет хорошая награда за упорный труд в последние 12 месяцев.



Каждый хочет выиграть, включая нас, и никто не пошёл бы в Ф-1, если бы их мечтой не была победа. Я не исключение. Главное — продолжать двигаться вперёд и вверх. Это лишь второй год нашего пятилетнего плана, мы ещё рядом со стартом. Но у этой команды большие амбиции и планы, и я в восхищении, что являюсь частью этого процесса», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».