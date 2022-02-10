Феттель: это лишь второй год пятилетнего плана «Астон Мартин»

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.
«2021-й был непростым годом в плане результатов. Да, были и хорошие дни, «Астон Мартин» завоевал свой первый подиум в Ф-1, но мы все хотели достичь большего. Думаю, такие трудные моменты многому тебя учат. Я стал ближе к своей команде, мне здесь очень комфортно. Наши отношения после всего одного года вместе уже очень прочные.
Правила 2022 года — шанс сделать хороший прыжок вперёд. Но я уверен, что так думают все команды, и мы не можем их недооценивать. Скоро мы узнаем, насколько хороша наша машина. Я надеюсь, что у нас будет хорошая награда за упорный труд в последние 12 месяцев.
Каждый хочет выиграть, включая нас, и никто не пошёл бы в Ф-1, если бы их мечтой не была победа. Я не исключение. Главное — продолжать двигаться вперёд и вверх. Это лишь второй год нашего пятилетнего плана, мы ещё рядом со стартом. Но у этой команды большие амбиции и планы, и я в восхищении, что являюсь частью этого процесса», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
- 10 февраля 2022
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:19
-
17:12
-
15:59
-
14:55
-
13:52
-
12:56
-
11:40
-
10:55
-
09:56
-
00:30
- 9 февраля 2022
-
23:12
-
23:03
-
21:36
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
19:08
-
18:18
-
17:41
-
16:40
-
15:29
-
14:19
-
14:14
-
13:37
-
13:25
-
12:40
-
11:59
-
10:34
-
09:56