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Презентация болида «Астон Мартин» AMR22 на сезон-2022 Формулы-1 — фото машины, главные заявления

Нам наконец-то покажут первый настоящий болид новой эпохи Ф-1. Презентация «Астона» — LIVE
Евгений Кустов
Презентация машины команды Ф-1 «Астон Мартин»
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Осталось подождать совсем немного — старт в 17:00 мск.

Сегодня, 10 февраля, состоится уже третья презентация команд Формулы-1 перед сезоном-2022. После рендеров от «Хааса» и профанации со стороны «Ред Булл» команда «Астон Мартин» станет первой, кто покажет настоящий болид. Уже завтра команда планирует провести обкатку машины AMR22, чтобы ещё до тестов в Барселоне проанализировать полученную информацию. Ну а пока ждём начала презентации в 17:00 мск!

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Судя по мерчу «Астон Мартин», в 2022-м BWT останется в роли личного спонсора Феттеля.

15:40 Евгений Кустов

И ещё небольшой ролик с участием Феттеля и Стролла.

15:38 Евгений Кустов

Перед презентацией можно посмотреть стильные фотографии с участием боевых гонщиков «Астон Мартин», а также резервиста команды Нико Хюлькенберга.

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