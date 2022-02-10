Осталось подождать совсем немного — старт в 17:00 мск.

Нам наконец-то покажут первый настоящий болид новой эпохи Ф-1. Презентация «Астона» — LIVE

Сегодня, 10 февраля, состоится уже третья презентация команд Формулы-1 перед сезоном-2022. После рендеров от «Хааса» и профанации со стороны «Ред Булл» команда «Астон Мартин» станет первой, кто покажет настоящий болид. Уже завтра команда планирует провести обкатку машины AMR22, чтобы ещё до тестов в Барселоне проанализировать полученную информацию. Ну а пока ждём начала презентации в 17:00 мск!