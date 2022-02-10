Нам наконец-то покажут первый настоящий болид новой эпохи Ф-1. Презентация «Астона» — LIVE
Поделиться
Осталось подождать совсем немного — старт в 17:00 мск.
Сегодня, 10 февраля, состоится уже третья презентация команд Формулы-1 перед сезоном-2022. После рендеров от «Хааса» и профанации со стороны «Ред Булл» команда «Астон Мартин» станет первой, кто покажет настоящий болид. Уже завтра команда планирует провести обкатку машины AMR22, чтобы ещё до тестов в Барселоне проанализировать полученную информацию. Ну а пока ждём начала презентации в 17:00 мск!
Live Евгений Кустов
Судя по мерчу «Астон Мартин», в 2022-м BWT останется в роли личного спонсора Феттеля.
15:40 Евгений Кустов
И ещё небольшой ролик с участием Феттеля и Стролла.
15:38 Евгений Кустов
Перед презентацией можно посмотреть стильные фотографии с участием боевых гонщиков «Астон Мартин», а также резервиста команды Нико Хюлькенберга.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
14:55
-
13:52
-
12:56
-
11:40
-
10:55
-
09:56
-
00:30
- 9 февраля 2022
-
23:12
-
23:03
-
21:36
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
19:08
-
18:18
-
17:41
-
16:40
-
15:29
-
14:19
-
14:14
-
13:37
-
13:25
-
12:40
-
11:59
-
10:34
-
09:56
-
00:24
- 8 февраля 2022
-
23:31
-
22:51
-
21:18
-
20:39
-
19:39
-
18:37
-
17:35
Партнерский контент