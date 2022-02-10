Норрис — об отмене акций против расизма в Формуле-1: будем по-другому поднимать такие темы
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис считает, что Формула-1 предпримет действия после отмены акций против расизма перед Гран-при.
«Я не знаю, в чём сейчас план. Ближе к началу сезона у нас пройдут встречи Ассоциации гонщиков Гран-при с Формулой-1, и есть ряд тем, которые хотелось бы обсудить. Уверен, что Формула-1 продумала, что делать с такими жестами или месседжами. Я пока не особо в курсе. Сейчас рано о чём-то говорить.
Но, конечно, если мы не будем вставать на колено, то на это существуют веские причины. И вместо этого мы будем по-другому поднимать такие темы и привлекать внимание к вопросам. Посмотрим, больше пока ничего не могу сообщить», — приводит слова Ландо Норриса Autosport.
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