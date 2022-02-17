Росс Браун: болиды с высоким углом наклона смотрелись немного по-дурацки

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о внешнем виде машин на сезон-2022.



«Новые машины выглядят здорово. Думаю, фанатам это понравится. Тот факт, что теперь машины посажены чуть ниже… Те болиды с высоким углом наклона смотрелись немного по-дурацки, как будто они садились на нос, а их задняя часть болталась в воздухе. Гоночная машина точно не должна так выглядеть. Думаю, новые болиды гораздо симпатичнее на трассе. Отлично, что между командами мы видим различия. Когда был выпущен регламент, люди жаловались, что машины станут одинаковыми. Мы в это не верили и оказались правы.



Честно — нужно увидеть машины вживую, чтобы составить впечатление. Я приеду в Барселону, а в Бахрейне мы гораздо лучше поймём, как выглядят машины. Но разнообразие обнадёживает», — приводит слова Брауна Autosport.