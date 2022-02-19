Близкий друг Маси: Майкл опустошён

Генеральный директор австралийского Motorsport, близкий друг Майкла Маси Юджин Арокк высказался о ситуации вокруг бывшего гоночного директора Формулы-1.



«Он мой близкий друг. Я знаю его с того времени, как я начал заниматься автоспортом. С тех прошло около девяти лет. За это время мы подружились. Я очень разочарован тем, что случилось. Не могу говорить от имени Майкла, но одной из самых сложных задач для него после того, что произошло в Абу-Даби, было остаться в нормальном психологическом состоянии. Это были мучительные два или три месяца обсуждений, дебатов, критики, публичного выражения мнений. Нужно быть толстокожим человеком, чтобы выдержать это.



Если судить по нашему утреннему разговору, он опустошён. Но у Майкла невероятная стойкость. В отличие от других людей, он занимается управлением гонками много лет. У него богатейший опыт. Он умён и умеет принимать решения в моменте. Это было упущено во многих спорах. Легко критиковать со стороны. Другой человек просто оказался бы парализован в такой ситуации. Он принял решение. А это отличает сильного лидера», — приводит слова Арокка Spedcafe.



Напомним, обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.