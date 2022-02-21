Новый «Хаас» дебютировал на трассе. Видео

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала в своём «твиттере» видео, в котором показала как новый болид VF22 впервые выехал на трассу в Барселоне. За рулём находился россиянин Никита Мазепин.

Публикация доступна в «твиттере» «Хааса».

Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За команду также выступали Никита Мазепин и Мик Шумахер.



Ранее «Хаас» опубликовал расписание практик своих пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля. Вторая часть предсезонных тестов запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.