«Хаас» убрал упоминания «Уралкалия» и сменил цвета официального сайта

Команда Формулы-1 «Хаас» удалила все упоминания компании «Уралкалий» со своего официального сайта. Бренд исчез как из логотипа команды, так и из списка спонсоров. Кроме того, на сайте команды изменились и цвета — если ранее вся верхняя панель была выполнена синим цветом на белом фоне, то теперь цвета стали чёрными.



Синие буквы на белом фоне в сочетании с красными цветами «Хааса» создавали российский триколор, который ранее был и в ливрее «Хааса» в честь «Уралкалия».

Сайт «Хааса» до

Сайт «Хааса» после

Вчера, 24 февраля, «Хаас» решил отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после начала военной спецоперации на Украине. На данный момент официально снят только брендинг, а не само спонсорство.



Пока неизвестно, как это скажется на дальнейшей карьере Никиты Мазепина. По слухам, в «Хаасе» уже работают над заменой российского гонщика.