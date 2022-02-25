«Хаас» убрал упоминания «Уралкалия» и сменил цвета официального сайта

Команда Формулы-1 «Хаас» удалила все упоминания компании «Уралкалий» со своего официального сайта. Бренд исчез как из логотипа команды, так и из списка спонсоров. Кроме того, на сайте команды изменились и цвета — если ранее вся верхняя панель была выполнена синим цветом на белом фоне, то теперь цвета стали чёрными.
Синие буквы на белом фоне в сочетании с красными цветами «Хааса» создавали российский триколор, который ранее был и в ливрее «Хааса» в честь «Уралкалия».
Сайт «Хааса» до
Сайт «Хааса» после
Вчера, 24 февраля, «Хаас» решил отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после начала военной спецоперации на Украине. На данный момент официально снят только брендинг, а не само спонсорство.
Пока неизвестно, как это скажется на дальнейшей карьере Никиты Мазепина. По слухам, в «Хаасе» уже работают над заменой российского гонщика.
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