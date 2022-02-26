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Этап WTCR в России отменён

Этап WTCR в России отменён
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об отмене российского этапа чемпионата WTCR на «Сочи Автодроме».

«В связи с чрезвычайно печальными и тревожными событиями на Украине компания Discovery Sports Events, промоутер WTCR — подтверждает, что в нынешних обстоятельствах проведение этапа в России невозможно. Мысли всего сообщества WTCR с теми, кто пострадал в результате событий на Украине», — гласит заявление ФИА.

Календарь WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022:

Чехия — 9-10 апреля
Франция — 7-8 мая
Германия — 26-28 мая
Венгрия — 11-12 июня
Испания — 25-26 июня
Португалия — 2-3 июля
БОП* — 6-7 августа
Южная Корея — 8-9 октября
Китай — 5-6 ноября
Макао — 18-20 ноября.

*БОП — судьба этапа будет объявлена позже.

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