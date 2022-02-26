Этап WTCR в России отменён

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об отмене российского этапа чемпионата WTCR на «Сочи Автодроме».



«В связи с чрезвычайно печальными и тревожными событиями на Украине компания Discovery Sports Events, промоутер WTCR — подтверждает, что в нынешних обстоятельствах проведение этапа в России невозможно. Мысли всего сообщества WTCR с теми, кто пострадал в результате событий на Украине», — гласит заявление ФИА.



Календарь WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022:



Чехия — 9-10 апреля

Франция — 7-8 мая

Германия — 26-28 мая

Венгрия — 11-12 июня

Испания — 25-26 июня

Португалия — 2-3 июля

БОП* — 6-7 августа

Южная Корея — 8-9 октября

Китай — 5-6 ноября

Макао — 18-20 ноября.



*БОП — судьба этапа будет объявлена позже.