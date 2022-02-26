FIM отменила этапы чемпионатов мира по мотокроссу и спидвею в России

Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM) объявила об отмене этапов чемпионата мира по мотокроссу и мирового первенства по спидвею на территории России.



Этап чемпионата мира по мотокроссу должен был состояться 30 апреля — 1 мая в Краснодарском крае на трассе ВДЦ «Орлёнок». Что касается этапа мирового первенства по спидвею, то он должен был пройти 9 июля 2022 года.



Формулировка отмены этапов одинаковая: «В нынешних обстоятельствах не представляется возможным провести этап».



Ранее стало известно, что в связи с событиями на Украине были отменены этапы чемпионата мира Формулы-1 в и этап WTCR на «Сочи Автодроме».



В ближайшее время FIM объявит о том, какие трассы заменят российские в календаре чемпионатов мира.