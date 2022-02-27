«Мы за мир». Лукьянюк объявил о приостановке выступлений

Российский гонщик, двукратный чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк рассказал, что приостанавливает выступления со своим экипажем.

«Нам не нужна война. Мы за спорт, за мир, за дружбу. У меня фамилия Лукьянюк, украинская, но живу я в России. У моего штурмана жена наполовину украинка, чьи родственники на Украине.



На одном из форумов нас спросили, планируем ли мы участие в соревнованиях.

Сейчас, когда идёт война, мы не можем себе позволить выступления. У нас есть друзья и родственники по обе стороны границы. Мы за мир. В 2015 году экипаж уже ездил в ливрее за мир.

И сейчас мы в первую очередь хотим мира, верим и надеемся на скорейшее мирное решение ситуации.

Пока гибнут люди, выступлений не будет», — написал Лукьянюк в своём «инстаграме».