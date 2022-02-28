ФИА проведёт экстренное заседание. Ранее Украина призвала отстранить россиян от гонок

Международная автомобильная федерация (ФИА) созовёт внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту, которое будет посвящено обсуждению будущего России в мировом автоспорте. Об этом сообщила пресс-служба организации.



«Завтра будет созвано внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту для обсуждения вопросов, связанных с продолжающимся кризисом на Украине. После заседания будет предоставлена дополнительная информация», — гласит официальное заявление ФИА.



Ранее стало известно, что ФИА последовательно отменила Гран-при России и этап чемпионата мира по турингу — WTCR.



Кроме того, были отменены этапы чемпионатов по мотокроссу и спидвею.

Ранее федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию — вплоть до запрета выступлений гонщиков с лицензиями РАФ и БАФ.