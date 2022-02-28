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ФИА проведёт экстренное заседание. Ранее Украина призвала отстранить россиян от гонок

ФИА проведёт экстренное заседание. Ранее Украина призвала отстранить россиян от гонок
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Международная автомобильная федерация (ФИА) созовёт внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту, которое будет посвящено обсуждению будущего России в мировом автоспорте. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Завтра будет созвано внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту для обсуждения вопросов, связанных с продолжающимся кризисом на Украине. После заседания будет предоставлена дополнительная информация», — гласит официальное заявление ФИА.

Ранее стало известно, что ФИА последовательно отменила Гран-при России и этап чемпионата мира по турингу — WTCR.

Кроме того, были отменены этапы чемпионатов по мотокроссу и спидвею.

Ранее федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию — вплоть до запрета выступлений гонщиков с лицензиями РАФ и БАФ.

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