«Ред Булл» готовит «визуально заметные» обновления на последний день тестов в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что австрийская команда готовит заметные и серьёзные обновления в последний тестовый день. По словам Переса, новинки будут готовы к 12 марта.



«Я думаю, что визуально легко заметить новинки. Вы увидите всё завтра. Но мы не пойдём путём „Мерседеса“. Думаю, всё будет готово завтра и мы сможем опробовать новый пакет в последний тестовый день. В этот короткий тестовый период нам нужно полностью сосредоточиться на себе и своей машине», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.



Во второй тестовый день за рулём «Ред Булл» выступал новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен. Он показал второй результат, используя шины С4 и уступив лидеру дня, пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу 0,479 секунды.