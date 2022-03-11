«Ред Булл» готовит «визуально заметные» обновления на последний день тестов в Бахрейне
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что австрийская команда готовит заметные и серьёзные обновления в последний тестовый день. По словам Переса, новинки будут готовы к 12 марта.
«Я думаю, что визуально легко заметить новинки. Вы увидите всё завтра. Но мы не пойдём путём „Мерседеса“. Думаю, всё будет готово завтра и мы сможем опробовать новый пакет в последний тестовый день. В этот короткий тестовый период нам нужно полностью сосредоточиться на себе и своей машине», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.
Во второй тестовый день за рулём «Ред Булл» выступал новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен. Он показал второй результат, используя шины С4 и уступив лидеру дня, пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу 0,479 секунды.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
19:51
-
19:07
-
18:03
-
16:53
-
16:38
-
16:06
-
14:56
-
14:06
-
13:19
-
12:43
-
12:05
-
11:07
-
10:31
-
09:54
-
09:00
-
00:59
-
00:00
- 10 марта 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:54
-
22:41
-
21:51
-
20:54
-
20:08
-
19:23
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
18:14
-
17:27
-
17:15
-
16:31
-
15:33
Партнерский контент