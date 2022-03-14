«Мы бы сошли трижды за гонку». В «Хаасе» недовольны надёжностью машины

Команда Формулы-1 «Хаас» страдает от недостатка надёжности, несмотря на неплохую скорость машины, сообщает AUto Motor und Sport.



«Если бы последний день тестов был гонкой, то мы бы сошли как минимум трижды», — цитирует Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.



Главный гоночный инженер команды Аяо Комацу даже посчитал, когда и по какой причине были бы сходы.



«На девятом круге перегрев, на 31-м — утечка воды и на 36-м неисправность в топливной системе», — подчеркнул Аяо Комацу.



Напомним, по итогам заключительного тестового дня пилот «Хааса» Мик Шумахер стал автором второго результата, а днём ранее Кевин Магнуссен и вовсе возглавил протокол. Лучшее время по итогам заключительного дня тестов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.