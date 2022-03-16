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«Каждый раз как последний». Попов — о трансляциях NASCAR на российском телевидении

«Каждый раз как последний». Попов — о трансляциях NASCAR на российском телевидении
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Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов признался, что будущее трансляций серии NASCAR на российском телевидении не гарантировано. Напомним, ранее Формула-1 в одностороннем порядке расторгла контракт с телеканалом.

«Каждый раз мы с Владимиром Башмаковым собираемся как в последний, потому что не знаем, что будет дальше с трансляциями NASCAR. Но, собственно, Clash и четыре зачётных этапа, то есть пять гонок уже прошло и пока продолжаются», — сказал Алексей Попов в видео, размещённом на его YouTube-канале.

Напомним, в феврале 2022 года телеканал «Матч ТВ» продлил контракт на трансляции американской серии до 2024 года. В настоящий момент NASCAR остаётся в сетке вещания «Матч ТВ», на следующее воскресенье запланирована трансляция пятого этапа чемпионата в Атланте.

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