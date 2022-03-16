ФИА внесла изменения в очковую систему Ф-1 и правила работы с молодыми пилотами

Формула-1 изменила систему начисления очков за ситуации, при которых в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, сообщает FormulaRapida. Если изначально планировалась система 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1, то после внесения изменений в спортивный регламент система изменилась на 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.
Напомним, по новым правилам если пилоты прошли до остановки гонки более двух кругов, но менее 25 процентов дистанции, то очки получат лишь первые пять пилотов на финише по системе 6-4-3-2-1.
В случае если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1.
Кроме того, было изменено правило, согласно которому пилоты-новички, которых необходимо использовать в тренировках, могли быть задействованы только в первой практике. Согласно новой редакции правил, команды могут использовать таких гонщиков и во время второй тренировки. Напомним, команды обязаны как минимум дважды за сезон сажать за руль в свободных заездах гонщиков, на счету которых не более двух Гран-при в карьере.
- 16 марта 2022
-
13:59
-
13:32
-
12:45
-
11:31
-
10:02
-
00:25
- 15 марта 2022
-
23:17
-
22:06
-
21:04
-
20:32
-
19:51
-
18:37
-
17:52
-
16:21
-
15:25
-
13:13
-
12:44
-
11:42
-
10:43
-
09:50
-
00:44
- 14 марта 2022
-
23:59
-
22:55
-
22:02
-
20:53
-
19:49
-
18:46
-
17:14
-
16:33
-
15:56
-
14:57
-
14:02
-
12:15
-
10:56
-
09:46