ФИА внесла изменения в очковую систему Ф-1 и правила работы с молодыми пилотами

Формула-1 изменила систему начисления очков за ситуации, при которых в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, сообщает FormulaRapida. Если изначально планировалась система 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1, то после внесения изменений в спортивный регламент система изменилась на 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.



Напомним, по новым правилам если пилоты прошли до остановки гонки более двух кругов, но менее 25 процентов дистанции, то очки получат лишь первые пять пилотов на финише по системе 6-4-3-2-1.



В случае если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1.



Кроме того, было изменено правило, согласно которому пилоты-новички, которых необходимо использовать в тренировках, могли быть задействованы только в первой практике. Согласно новой редакции правил, команды могут использовать таких гонщиков и во время второй тренировки. Напомним, команды обязаны как минимум дважды за сезон сажать за руль в свободных заездах гонщиков, на счету которых не более двух Гран-при в карьере.