Штайнер рассказал о целях «Хааса» на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.
«Прежде всего в Бахрейне нам надо финишировать в гонке. У нас были проблемы с надёжностью, так что я немного опасаюсь этого, но, думаю, что мы всё-таки сможем добраться до финиша, шансы на это достаточно велики. Я настроен на оптимистичный лад и надеюсь, что мы сможем заработать очки, что станет большим успехом. Но это осторожный оптимизм», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.
Напомним, по итогам заключительного тестового дня пилот «Хааса» Мик Шумахер стал автором второго результата, а днём ранее Кевин Магнуссен и вовсе возглавил протокол. Лучшее время по итогам заключительного дня тестов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
В прошлом сезоне «Хаас» стал последним в чемпионате, не набрав ни одного очка.
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