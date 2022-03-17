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Стало известно, под лицензией какой страны будет выступать Александр Смоляр

Стало известно, под лицензией какой страны будет выступать Александр Смоляр
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Российский гонщик Александр Смоляр будет выступать в сезоне-2022 Формулы-3 под лицензией Андорры. Именно так указано в заявочном листе Формулы-3 на этап в Бахрейне.

Напомним, ранее стало известно, что Смоляр всё же примет участие в нынешнем сезоне, несмотря на решение «СМП Рейсинг» свернуть международную программу.

Помимо Смоляра, по заявлению компании, Ирина Сидоркова, Сергей Сироткин и другие пилоты «СМП Рейсинг» должны пропустить сезон-2022.

Александр Смоляр, в прошлом году дважды побеждавший в гонках Формулы-3, проведёт в этой категории свой третий сезон.

Чемпионат Формулы-3 2022 года будет состоять из девяти этапов, которые пройдут в рамках Гран-при Формулы 1. Первый этап 19 и 20 марта примет трасса в Бахрейне, последний состоится 10 и 11 сентября на автодроме в итальянской Монце.

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