Во время этапа MotoGP в Индонезии в трассу угодил разряд молнии. Фото

Сегодня, 20 марта, состоялась гонка Гран-при Индонезии MotoGP. Начало её старта из-за сильного ливня было отложено более чем на час. В один из моментов прямо в трассу угодил разряд молнии.

Фото: https://twitter.com/btsportmotogp

Отметим, что перед гонкой с целью разгона туч проводился специальный обряд с участием шамана.

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Сама гонка была сокращена c 27 до 20 кругов. Победителем по её итогам стал португалец Мигель Оливейра. Второе место занял француз Фабио Куартараро. Замкнул тройку лучших ещё один представитель Франции Жоанн Зарко. Во время разминки перед гонкой в аварию угодил шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес. Гонщик упал и получил сотрясение мозга. Вскоре появилась информация, что его здоровью ничего не угрожает, и он будет готовиться к следующему Гран-при.