Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» обеспокоены производительностью моторов «Мерседес»

В «Астон Мартин» обеспокоены производительностью моторов «Мерседес»
Комментарии

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак выразил обеспокоенность производительностью моторов «Мерседеса», однако отметил, что первоочередной задачей является решение проблем с болидом.

«Мы довольно рано заметили, что силовая установка „Феррари“ на шаг впереди моторов „Мерседеса“. Но с другой стороны, мы видим, что заводская команда „Мерседеса“ финиширует третьей и четвёртой, так что мы всё равно можем выступать достойно. Думаю, для нас приоритетом является построить более быструю машину, прежде чем обращать внимание на этот момент. Сначала нам нужно разобраться в наших проблемах. Думаю, соперники сделали больший шаг вперёд, так что нам нужно наверстать упущенное», — приводит слова Крака RacingNews365.

По итогам Гран-при Бахрейна шесть машин с моторами «Мерседес» замкнули пелотон.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022