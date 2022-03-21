В «Астон Мартин» обеспокоены производительностью моторов «Мерседес»

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак выразил обеспокоенность производительностью моторов «Мерседеса», однако отметил, что первоочередной задачей является решение проблем с болидом.
«Мы довольно рано заметили, что силовая установка „Феррари“ на шаг впереди моторов „Мерседеса“. Но с другой стороны, мы видим, что заводская команда „Мерседеса“ финиширует третьей и четвёртой, так что мы всё равно можем выступать достойно. Думаю, для нас приоритетом является построить более быструю машину, прежде чем обращать внимание на этот момент. Сначала нам нужно разобраться в наших проблемах. Думаю, соперники сделали больший шаг вперёд, так что нам нужно наверстать упущенное», — приводит слова Крака RacingNews365.
По итогам Гран-при Бахрейна шесть машин с моторами «Мерседес» замкнули пелотон.
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