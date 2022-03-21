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Хэмилтона спросили, стал ли сход «Ред Булл» в Бахрейне следствием «кармы» за Абу-Даби

Хэмилтона спросили, стал ли сход «Ред Булл» в Бахрейне следствием «кармы» за Абу-Даби
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос, были ли сходы в Бахрейне следствием кармы для «Ред Булл» за события Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Мне нечего сказать. Я просто сосредоточен на собственной работе. Конечно, им не повезло в гонке, но я предпочитаю сосредоточиться на хорошем», — сказал Льюис Хэмилтон на пресс-конференции после гонки Гран-при Бахрейна.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым финишировал его напарник Карлос Сайнс. Третьим к финишу пришёл Хэмилтон. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен боролся за победу с Леклером, однако сошёл из-за проблем с системой подачи топлива. Серхио Перес, сражающийся на протяжении гонки с Сайнсом за третью позицию, также сошёл по той же причине на последнем круге гонки.

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