«Аэроскрин» спас Каллума Айлотта от удара подвеской по голове. Фото

Британский гонщик IndyCar Каллум Айлотт сообщил, что система защиты «аэроскрин» спасла его от серьёзных травм во время гонки на автодроме в Техасе.



«Большое спасибо «аэроскрину», он вчера спас меня от серьёзного удара подвеской», — написал Каллум Айлотт в своём «твиттере», прикрепив фото со скрином момента удара.

Фото: https://twitter.com/callum_ilott

По итогам воскресной гонки в Техасе Каллум Айлотт финишировал на 16-й позиции.



Победу одержал гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден.



IndyCar. Второй этап. Техас.



1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 248 кругов.

2. Скотт Маклафлин («Пенске») +0.0669.

3. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси») +1.3537.

4. Уилл Пауэр («Пенске») +15.2230.

5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси») +15.6736.

6. Джимми Джонсон («Чип Гэнасси») +18.0939.

7. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +19.1937.

8. Симон Пажно («Мейер Шан Рейсинг») +22.4649.

9. Сантино Ферруччи («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +24.4149.

10. Ринус Викей («Эд Карпентер Центр») +25.4840.

12. Колтон Херта («Андретти Автоспорт») +1 круг.

15. Пато О'Уорд («Макларен») +1 круг.

16. Каллум Айлотт («Юнос Холингер Рейсинг») +1 круг.

19. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») — сошёл.

26. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») — сошёл.