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«Аэроскрин» спас Каллума Айлотта от удара подвеской по голове. Фото

«Аэроскрин» спас Каллума Айлотта от удара подвеской по голове. Фото
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Британский гонщик IndyCar Каллум Айлотт сообщил, что система защиты «аэроскрин» спасла его от серьёзных травм во время гонки на автодроме в Техасе.

«Большое спасибо «аэроскрину», он вчера спас меня от серьёзного удара подвеской», — написал Каллум Айлотт в своём «твиттере», прикрепив фото со скрином момента удара.

Фото: https://twitter.com/callum_ilott

По итогам воскресной гонки в Техасе Каллум Айлотт финишировал на 16-й позиции.

Победу одержал гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден.

IndyCar. Второй этап. Техас.

1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 248 кругов.
2. Скотт Маклафлин («Пенске») +0.0669.
3. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси») +1.3537.
4. Уилл Пауэр («Пенске») +15.2230.
5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси») +15.6736.
6. Джимми Джонсон («Чип Гэнасси») +18.0939.
7. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +19.1937.
8. Симон Пажно («Мейер Шан Рейсинг») +22.4649.
9. Сантино Ферруччи («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +24.4149.
10. Ринус Викей («Эд Карпентер Центр») +25.4840.
12. Колтон Херта («Андретти Автоспорт») +1 круг.
15. Пато О'Уорд («Макларен») +1 круг.
16. Каллум Айлотт («Юнос Холингер Рейсинг») +1 круг.
19. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») — сошёл.
26. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») — сошёл.

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