Хюлькенберг: вероятно, я ещё не такой ржавый и старый, как думал!

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг прокомментировал финиш на 12-м и последнем месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии.



«Всё прошло лучше, чем ожидалось. Вероятно, я ещё не такой ржавый и старый, как думал! Я чувствовал себя лучше и сражался активнее, чем ожидал. Думаю, гоночный темп нашей машины был лучше. В конце своего первого отрезка я ехал в том же темпе, что и Стролл. Полагаю, моё выступление можно назвать впечатляющим, я им горжусь. К сожалению, выехавший сейфти-кар фактически убил мою гонку, но в остальном я очень доволен», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.