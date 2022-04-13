В «Ред Булл» разобрались с причиной схода Ферстаппена в Австралии
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Спортивный консультант «Ред Будд» Хельмут Марко сообщил, что команда выяснила причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии, однако не смог подтвердить, что проблема будет решена до этапа в Имоле.
«Мы смогли выяснить причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена. Будет ли эта проблема решена до Гран-при Эмилии-Романьи? Сложный вопрос. Проблема совершенно иная, нежели была в Бахрейне», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.
Напомним, Ферстаппен сошёл с гонки Гран-при Австралии из-за поломки болида. Победителем заезда стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».
После трёх этапов чемпионата Шарль Леклер лидирует в личном зачёте, Ферстаппен занимает шестую позицию, отставая от Леклера на 46 очков.
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