В «Ред Булл» разобрались с причиной схода Ферстаппена в Австралии

Спортивный консультант «Ред Будд» Хельмут Марко сообщил, что команда выяснила причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии, однако не смог подтвердить, что проблема будет решена до этапа в Имоле.



«Мы смогли выяснить причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена. Будет ли эта проблема решена до Гран-при Эмилии-Романьи? Сложный вопрос. Проблема совершенно иная, нежели была в Бахрейне», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.



Напомним, Ферстаппен сошёл с гонки Гран-при Австралии из-за поломки болида. Победителем заезда стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».



После трёх этапов чемпионата Шарль Леклер лидирует в личном зачёте, Ферстаппен занимает шестую позицию, отставая от Леклера на 46 очков.