Марко: мне кажется нормальным, что Ферстаппен будет зарабатывать больше Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не жалеет, что новый контракт Макса Ферстаппена с командой может стать самым крупным в истории Формулы-1.

Некоторые считают, что голландцу сейчас платят даже больше, чем семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

«Я не знаю, правда ли это, потому что не знаю контракта Хэмилтона. Но мне кажется нормальным, что Макс будет зарабатывать больше как чемпион мира. Я горжусь тем, чего он достиг. Это подтверждает, что в своё время было правильным выбором привести его в Формулу-1. И это также заставило замолчать всех скептиков, которые существовали вначале», — приводит слова Марко GPFans.

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