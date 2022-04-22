Льюис Хэмилтон объяснил, почему хочет стать совладельцем «Челси»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подтвердил, что готов стать совладельцем футбольного клуба «Челси». Ранее сообщалось, что Хэмилтон, а также победительница 23 турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс суммарно инвестировали £ 20 млн (€ 24,2 млн) в проект консорциума.
«Когда я был маленьким, то играл в футбол рядом с моим домом. Хотел вписаться в компанию своих тогдашних друзей — один болел за «Тоттенхэм», другой за «Ман Ю». Помню, как переключался с одной команды на другую, а моя сестра несколько раз била меня по руке и говорила: «Ты должен поддерживать «Арсенал»!» Так я и стал болельщиком «Арсенала». Но мой дядя Терри — большой фанат синих.
В целом я поклонник спорта. Это самый крупный спорт в мире, а «Челси» — один из крупнейших клубов в мире и один из самых успешных. Когда я узнал про такую возможность, то подумал: «Вау, это классная возможность стать частью чего-то крутого», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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