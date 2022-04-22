«Думал, он за «Арсенал». Ферстаппен — о намерении Хэмилтона стать совладельцем «Челси»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на намерение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона стать совладельцем футбольного клуба «Челси». Ранее сообщалось, что Хэмилтон, а также победительница 23 турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс суммарно инвестировали £ 20 млн (€ 24,2 млн) в проект консорциума.



«Я думал, он за «Арсенал». Если кто-то хочет стать совладельцем «Челси», будучи фанатом «Арсенала», то, как мне кажется, это довольно забавно. Я, к примеру, болею за ПСВ, а потому никогда бы не стал приобретать акции «Аякса»!» И вообще, если бы уж я собрался покупать футбольный клуб, то, по крайней мере, постарался бы стать его полноправным владельцем. Таким образом, я смог бы сам принимать решения, а не просто являться совладельцем с небольшим процентом акций», — приводит слова Ферстаппена Mirror со ссылкой на PA news agency.

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