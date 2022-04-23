Армстронг выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Имоле, Другович — пятый, Пуршер — седьмой

Новозеландский гонщик Маркус Армстронг одержал победу в спринтерской гонке третьего этапа Формулы-2 сезона-2022 в итальянской Имоле. Армстронг вышел вперёд на старте и удержал лидерство, несмотря на прессинг со стороны Джехана Дарувалы. Лидер общего зачёта Фелипе Другович финишировал пятым, обладатель поул-позишен в главной гонке уик-энда Юри Випс провалился на старте и потом сумел пробиться с 19-го места только на 15-е.



Формула-2. Имола. Спринтерская гонка



1. Маркус Армстронг — 25 кругов

2. Джехан Дарувала +1.4

3. Деннис Хаугер +2.2

4. Рой Ниссани +2.8

5. Фелипе Другович +7.0

6. Логан Сарджент +9.8

7. Тео Пуршер +12.3

8. Лиам Лоусон +12.8

9. Аюму Иваса +13.4

10. Фредерик Вести +17.7

11. Джек Дуэн +20.1...

15. Юри Випс +23.2.