Армстронг выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Имоле, Другович — пятый, Пуршер — седьмой
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Новозеландский гонщик Маркус Армстронг одержал победу в спринтерской гонке третьего этапа Формулы-2 сезона-2022 в итальянской Имоле. Армстронг вышел вперёд на старте и удержал лидерство, несмотря на прессинг со стороны Джехана Дарувалы. Лидер общего зачёта Фелипе Другович финишировал пятым, обладатель поул-позишен в главной гонке уик-энда Юри Випс провалился на старте и потом сумел пробиться с 19-го места только на 15-е.
Формула-2. Имола. Спринтерская гонка
1. Маркус Армстронг — 25 кругов
2. Джехан Дарувала +1.4
3. Деннис Хаугер +2.2
4. Рой Ниссани +2.8
5. Фелипе Другович +7.0
6. Логан Сарджент +9.8
7. Тео Пуршер +12.3
8. Лиам Лоусон +12.8
9. Аюму Иваса +13.4
10. Фредерик Вести +17.7
11. Джек Дуэн +20.1...
15. Юри Випс +23.2.
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