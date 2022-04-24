Лидер гонки Ф-3 вылетел и сошёл позади сейфти-кара. Леклер пробился с 21-го места на 5-е

Гонщик команды «Трайдент» Роман Станек одержал победу в основной гонке Формулы-3 в Имоле. За два круга до финиша Станек опередил Оливера Бермана и вырвался в лидеры, в то время как Берман за оставшееся время пропустил Джека Кроуфорда и затем из-за собственной ошибки столкнулся с Грегуаром Соси.



Россиянин Александр Смоляр решил рискнуть и при 15-й стартовой позиции выбрал дождевые шины. Смоляр отыграл много позиций на сырой трассе, однако при первом же выезде сейфти-кара отправился в боксы для перехода на слики. В итоге россиянин финишировал 15-м.



В какой-то момент в гонке лидировал обладатель поула Зейн Малоуни, однако когда он ехал позади сейфти-кара, то начал слишком агрессивно прогревать покрышки, в итоге потерял контроль над машиной, вылетел и сошёл. В то же время младший брат Шарля Леклера Артур прорвался с 21-й позиции на пятую.

Фото: https://twitter.com/FIAFormula3

Формула-3. Имола. Основная гонка



1. Роман Станек — 24 круга

2. Джек Кроуфорд +0.6

3. Исаак Хаджар +4.2

4. Оливер Берман +4.7

5. Артур Леклер +6.5

6. Куш Маини +12.5

7. Зак О'Салливан +13.2

8. Кайлен Фредерик +14.2

9. Давиде Видалес +14.9

10. Идо Коэн +15.4...

14. Давид Шумахер +18.8

15. Александр Смоляр +21.0.