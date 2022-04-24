Лидер гонки Ф-3 вылетел и сошёл позади сейфти-кара. Леклер пробился с 21-го места на 5-е

Гонщик команды «Трайдент» Роман Станек одержал победу в основной гонке Формулы-3 в Имоле. За два круга до финиша Станек опередил Оливера Бермана и вырвался в лидеры, в то время как Берман за оставшееся время пропустил Джека Кроуфорда и затем из-за собственной ошибки столкнулся с Грегуаром Соси.
Россиянин Александр Смоляр решил рискнуть и при 15-й стартовой позиции выбрал дождевые шины. Смоляр отыграл много позиций на сырой трассе, однако при первом же выезде сейфти-кара отправился в боксы для перехода на слики. В итоге россиянин финишировал 15-м.
В какой-то момент в гонке лидировал обладатель поула Зейн Малоуни, однако когда он ехал позади сейфти-кара, то начал слишком агрессивно прогревать покрышки, в итоге потерял контроль над машиной, вылетел и сошёл. В то же время младший брат Шарля Леклера Артур прорвался с 21-й позиции на пятую.
Фото: https://twitter.com/FIAFormula3
Формула-3. Имола. Основная гонка
1. Роман Станек — 24 круга
2. Джек Кроуфорд +0.6
3. Исаак Хаджар +4.2
4. Оливер Берман +4.7
5. Артур Леклер +6.5
6. Куш Маини +12.5
7. Зак О'Салливан +13.2
8. Кайлен Фредерик +14.2
9. Давиде Видалес +14.9
10. Идо Коэн +15.4...
14. Давид Шумахер +18.8
15. Александр Смоляр +21.0.
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